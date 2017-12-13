В ДНР заявили, что силовики обстреливают Докучаевск несколько дней подряд

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (162)

ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Украинские силовики несколько дней подряд обстреливают жилые кварталы Докучаевска, но миссия ОБСЕ последствия обстрелов не фиксирует, заявил журналистам во вторник заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.1% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

50.1% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.8% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать

Ранее оперативное командование ДНР сообщило, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Докучаевске за сутки повреждено около 20 домов, АЗС и участок газопровода, ранен мирный житель.

"На протяжении последних нескольких дней украинские войска ежедневно обстреливают Докучаевск, при этом патруль миссии за последние четыре дня ни разу не прибыл на место разрушений и не зафиксировал повреждения жилых домов. При том, что обстрелы украинскими силовиками ведутся даже в дневное время", — сказал Басурин.

По его словам, украинские силовики используют город, "как тир, в котором есть и статические цели – жилые дома, и движущиеся мишени – жители этого города".

"Такие действия 28-й бригады (ВС Украины) очень сильно подставляют власть Украины, которая, якобы, выступает за политическое решение данного конфликта. Однако, по факту, не способна доказать своей приверженности мирному диалогу", — добавил Басурин.