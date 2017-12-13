МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Кремль удовлетворен, что аварию на газопроводе в Австрии удалось ликвидировать в короткие сроки, и видит в этой ситуации важность надежности системы подачи газа в Европу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Во вторник утром на территории газового хаба OMV в австрийском Баумгартене произошел взрыв. Погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба была полностью остановлена, прекратились транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии.

"Безусловно, это авария. Мы удовлетворены, что достаточно в сжатые сроки удалось выйти на ликвидацию последствий этой аварии", — сказал Песков.

При этом он отметил, что "конечно, авария показывает, насколько важны, надежны поставки природного газа и энергоресурсов в Европу и насколько остро стоит вопрос надежности всей системы".