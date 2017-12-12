Взрыв газопровода в Австрии: один человек погиб, более 20 пострадали

ВЕНА, 12 дек — РИА Новости. Взрыв на газовом хранилище Баумгартен в земле Нижняя Австрия, который, по предварительным данным, произошел по техническим причинам, унес жизнь одного из сотрудников предприятия, 21 человек получил ранения разной степени тяжести.

Взрыв произошел во вторник утром. Работа газового хаба полностью остановлена.

Центрально-европейский газовый хаб, расположенный в австрийском местечке Баумгартен на границе со Словакией, — международная площадка для торговли газом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен проходит около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.

Как сообщили в австрийском регуляторе E-Control, газоснабжение потребителей внутри самой Австрии не будет прерываться, так как граждане этой страны получают газ из резервуаров и незатронутых инцидентом притоков. При этом трубопроводы природного газа, которые обеспечивают экспорт в Словению, Венгрию и Италию, в настоящее время не работают.

Причины и расследование

По предварительным данным полиции и оператора газотранспортной системы Gas Connect Austria, эксплуатирующего этот газовый хаб, причина инцидента — техническая неисправность. Однако все ответственные структуры подключились к расследованию произошедшего.

Кроме того, в первые часы после взрыва на хабе были созданы оперативные штабы при администрации округа Гензендорф, пожарной службе и управлении земельной полиции, сообщила глава федеральной земли Нижняя Австрия Йоханна Микль-Ляйтнер. Позднее о создании кризисного штаба также сообщил газовый регулятор Австрии E-Control.

Как сообщил агентству Блумберг пресс-секретарь OMV, которой принадлежит 51% хаба, восстановление после взрыва и пожара займет не часы, а дни; повреждения на хабе значительные.

Президент Австрии Александер ван дер Беллен, а также глава австрийского МИД Себастьян Курц выразили свои соболезнования семьям погибшего сотрудника и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Заграница пострадала

При этом зарубежные газовые и газотранспортные компании сообщают о проблемах с поставками.

Так, компания "Укртрансгаз", оператор украинской газотранспортной системы, сообщила о сокращении объемов транзита российского газа через Украину в сторону Словакии (газоизмерительная станция "Ужгород"), а то время как импорт газа из Словакии на Украину после взрыва на хабе в Австрии идет в обычном режиме, ожидается незначительное снижение поставок из Венгрии.

Минэкономразвития Италии объявило чрезвычайное положение в связи с прекращением поставок российского газа из Австрии в рамках европейского регламента и национального плана по чрезвычайному положению. При этом там заверили, что поставки газа итальянским потребителям будут обеспечены, поскольку недостающий импорт будет покрываться за счет большего выделения газа из национальных подземных хранилищ.

Сотрудники немецкого энергоконцерна Uniper считают, что инцидент не окажет влияние на обеспечение газом Германии, "а также на безопасность газоснабжения в Германии в целом — в том числе и потому что немецкие газохранилища хорошо заполнены, несмотря на низкие температуры (на территории ФРГ — ред.)".

Вместе с тем, по данным оператора газотранспортной системы Словакии Eustream, планируемый объем транзита газа из РФ через Украину в ЕС во вторник снижен в четыре раза по сравнению с фактически поставленным газом в понедельник — до 33,8 миллиона кубометров. По словам представителя словацкого газотранспортного оператора Eustream Павола Кубика, поставки газа с территории Словакии в Австрию в связи с инцидентом временно приостановлены, но ситуация находится под контролем.

В свою очередь, руководитель польской энергетической компании PGNiG Мачей Вожняк заявил, что они предлагают помощь своих аварийно-спасательных служб для ликвидации последствий взрыва на хабе в австрийском Баумгартене оператору системы — компании Gas Connect Austria — с использованием специализированных аварийно-спасательных служб принадлежащей PGNiG спасательной станции в Кракове.

В самой Австрии утверждают, что внутренние потребители после инцидента никак не пострадают — в австрийском регуляторе E-Control заверили, что газоснабжение не будет прерываться, так как граждане этой страны получают газ из резервуаров и незатронутых инцидентом притоков.

Специалисты из РФ не пострадали

Российские специалисты, работающие на австрийском газовом хабе Баумгартен, по предварительным данным, не пострадали при взрыве, сообщили во вторник в посольстве РФ в Австрии.

"По предварительной информации, никто из российских специалистов, работающих на австрийской газораспределительной станции Баумгартен, в результате утреннего взрыва не пострадал. Посольство находится в контакте с представительством "Газпром экспорта" в Вене. Продолжаем отслеживать ситуацию", — сообщили в посольстве.

Согласно данным оператора газотранспортной системы Австрии Gas Connect Austria, погибший и раненые при взрыве на газовом хабе OMV в Баумгартене являются гражданами Австрии.