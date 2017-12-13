В Минобороны раскритиковали работу миссии ОБСЕ в Донбассе

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Минобороны жаловалось в ОБСЕ на "откровенно дискриминационные" условия жизни и работы российских участников рабочей группы по урегулированию конфликта в Донбассе, но эффекта это не возымело.

Об этом журналистам в среду заявил полковник Андрей Коротков, представитель Минобороны России в рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

"Через контактную группу в Минске, в Вене по линии ОБСЕ и другим каналам мы неоднократно доводили информацию о неприемлемых действиях украинской стороны. Все эти обращения ничего не меняют", — сказал полковник.

По его мнению, "складывается впечатление, что украинская сторона намеренно пытается исключить российских военнослужащих в составе СЦКК из процесса мониторинга выполнения Минских соглашений".

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