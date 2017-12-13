Силовики разместили под Горловкой тяжелую артиллерию, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Украинские силовики разместили на горловском направлении запрещенную минскими соглашениями тяжелую артиллерию, сообщил в среду журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Мы продолжаем фиксировать факты нахождения запрещенного вооружения вблизи линии соприкосновения, а также подготовку украинской стороны к проведению активных наступательных действий на горловском направлении. Нашей разведкой установлено размещение 152-миллиметровой гаубичной батареи "Акация" в районе населенного пункта Семигорье в 11 километрах от линии соприкосновения", — сказал Басурин.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения.