Кремль опроверг заявления об "изощренной подрывной деятельности" против США

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия не занимается "изощренной подрывной деятельностью" против США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер во вторник обвинил Россию в "изощренной подрывной деятельности" против США. В Белом доме заявили, что Макмастер "хорошо понимает отношения с зарубежными партнерами".

"Нет, Россия не занимается изощренной подрывной деятельностью против США, это исключительно и абсолютно неверное заявление. Можно с уверенностью сказать, что оно не зиждется на каких-то конкретных знаниях и на какой-то конкретной информации", — сказал Песков.