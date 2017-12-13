Макмастер обвинил Россию в "изощренной подрывной деятельности" против США

ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер во вторник обвинил Россию в "изощренной подрывной деятельности" против США; в Белом доме заявили, что Макмастер "хорошо понимает отношения с зарубежными партнерами".

Выступая на конференции в Вашингтоне по вопросам американо-британских отношений, Макмастер затронул политику РФ, которая, по его мнению, угрожает США.

"Мы видим угрозу со стороны России, которая включает так называемые приемы ведения войны нового поколения. Это очень изощренные кампании по подрывной деятельности, а также дезинформации и пропаганде с использованием киберсредств, работающих в разных доменах, которые пытаются разделить сообщества нашей нации, стравить их друг с другом и вызвать кризис доверия", — заявил Макмастер, слова которого приводит интернет-издание Yahoo.

Комментируя эти слова, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что США "изначально были жестки в отношении России" и ввели целый ряд санкций.

По ее словам, Макмастер "определенно тот человек, который знает и понимает чувства президента и наши отношения с зарубежными партнерами".

"Мы, конечно, уверены в том, что он (Макмастер – ред.) говорит", — сказала Сандерс.