Позиция Эрдогана по Иерусалиму не совпадает с российской, заявил Песков

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. России известна позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по палестино-израильскому конфликту, в данном случае она не совпадает с позицией Москвы, которая хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Эрдоган, выступая на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, назвал Израиль "террористическим государством" и предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины в ответ на действия США, признавших город столицей Израиля.

"Нам известно о такой позиции главы турецкого государства", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как он относится к заявлению Эрдогана.

На вопрос, считает ли Россия такую позицию полезной для палестино-израильского урегулирования, Песков ответил: "Мне нечего добавить к сказанному".

"Мы знаем эту позицию, она в данном случае не совпадает с нашей позицией. Позиция России по Иерусалиму, по ближневосточному урегулированию очень хорошо известна", — добавил пресс-секретарь главы государства.

На прошлой неделе президент США Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.