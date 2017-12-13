Аббас заявил, что весь мир выступил против решения США по Иерусалиму

АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. США не вправе единолично принимать решение о признании Иерусалима столицей Израиля, весь мир против этого, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

"Трамп хочет подарить Иерусалим Израилю, будто он единственный в мире, кто может принимать решение и будто только его слово имеет вес. Все страны от Японии до Канады, даже страны, которые привыкли быть рядом с США, — все высказались против. Мы здесь собрались, чтобы продемонстрировать единую позицию против оккупации Палестины. Нам сейчас нелегко, но мы победим", — заявил Аббас, выступая на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.