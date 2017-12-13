АНКАРА, 13 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины.
"Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Израиль — террористическое государство. Террористы-военные хватают детей и бросают их в тюрьму", — заявил президент Турции, выступая на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.
Он призвал признать Иерусалим столицей "оккупированной Палестины" и поблагодарил страны, которые осудили решение Дональда Трампа.
"Я верю, что 196 стран — членов ООН покажут свою правильную позицию. США могут быть сильной ядерной державой. Но весь мир им не принадлежит", — добавил турецкий лидер.
На прошлой неделе Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива.
Решение Соединенных Штатов одобрил Израиль, однако оно вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока. Возмущение палестинцев вылилось в призывы к "третьей интифаде", десятки стычек, вооруженные нападения и ракетные обстрелы на Западном берегу реки Иордан.