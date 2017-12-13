Обострение палестино-израильского конфликта в 2017 году (7)

Сотрудник правоохранительных органов в ходе столкновений с участниками протестов в Иерусалиме

Сотрудник правоохранительных органов в ходе столкновений с участниками протестов в Иерусалиме

АНКАРА, 13 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины.

По его словам, США "растоптали международные нормы", когда признали город столицей Израиля.

"Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Израиль — террористическое государство. Террористы-военные хватают детей и бросают их в тюрьму", — заявил президент Турции, выступая на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

Он призвал признать Иерусалим столицей "оккупированной Палестины" и поблагодарил страны, которые осудили решение Дональда Трампа.

"Я верю, что 196 стран — членов ООН покажут свою правильную позицию. США могут быть сильной ядерной державой. Но весь мир им не принадлежит", — добавил турецкий лидер.

В Кремле, комментируя слова Эрдогана, заявили, что его позиция не совпадает с российской.

На прошлой неделе Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива.

Решение Соединенных Штатов одобрил Израиль, однако оно вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока. Возмущение палестинцев вылилось в призывы к "третьей интифаде", десятки стычек, вооруженные нападения и ракетные обстрелы на Западном берегу реки Иордан.