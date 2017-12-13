Защита Януковича заявила отвод коллегии суда в Киеве по делу о госизмене

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича требует отвода коллегии судей Оболонского районного суда Киева, которая рассматривает уголовное дело по обвинению бывшего главы государства в госизмене.

"По имеющейся у нас информации, ГП Украины вместе с высшим руководством Украины приняли решение не допустить больше выхода Виктора Януковича в зал суда",- сказал адвокат Виталий Сердюк на заседании в среду, которое транслирует Генпрокуратура.

По мнению защиты, "суд находится под давлением и не может объективно рассматривать дело из-за сложившейся политической ситуации".

Сторона гособвинения выступила против удовлетворения данного ходатайства. "Никаких обоснований, которые дают основания сомневаться в объективности суда, в заявлении не указано",- сказал прокурор Максим Крым.

Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.