Из Австрии в Италию возобновили поставки российского газа

РИМ, 13 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Поставки российского природного газа из Австрии в Италию, временно приостановленные в связи с инцидентом на газораспределительной станции Баумгартен, были возобновлены во вторник вечером, сообщил РИА Новости представитель итальянской газовой компании Snam.

"Поставки в Италию были возобновлены в 20.00 по Гринвичу", — сказал он.

Во вторник утром на территории газового хаба OMV в австрийском Баумгартене произошел взрыв. Погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба была полностью остановлена, прекратились транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии.

Во вторник представитель Snam заявил РИА Новости, что инцидент произошел на участке газотранспортной сети в Австрии, которым управляет оператор Gas Connect.

Центрально-европейский газовый хаб, расположенный в австрийском местечке Баумгартен на границе со Словакией — международная площадка для торговли газом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен проходит около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.

Итальянская компания Snam занимается строительством и комплексным управлением объектов газотранспортной инфраструктуры, а также транспортировкой, хранением, регазификацией и реализацией газа.