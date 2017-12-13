В США начали новое расследование в отношении режиссера Полански

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса, штат Калифорния начала новое расследование в отношении режиссера Романа Полански, сообщает газета Los Angeles Times.

Ранее американка Марианна Барнард сообщила, что подверглась домогательствам режиссера в 1975 году, когда ей было десять лет. Женщина разместила онлайн-петицию с призывом исключить Полански из рядов американской Академии киноискусства, которую поддержали уже более 16 тысяч человек. Адвокат Полански отверг обвинения.

Как пишет издание, расследование связано с обвинениям Барнард. Отмечается, что Полански не может быть подвергнут уголовному преследованию, так как срок давности дела истек. При этом следствие может использовать полученные свидетельства для другого дела.

Помимо Барнард с аналогичными обвинениями против Полански выступили еще несколько женщин. Одна из них 61-летняя Рената Лэнгер в сентябре обратилась с жалобой в швейцарскую полицию. Жительница Швейцарии утверждает, что Полански изнасиловал ее в 1972 году.

Официально Полански обвиняется в изнасиловании 13-летней американки Саманты Геймер, которое произошло в 1977 году в доме знаменитого голливудского актера Джека Николсона. Кинорежиссер признал свою вину, однако, опасаясь, что суд отменит его сделку со следствием, бежал во Францию и все это время числится в розыске американского правосудия.