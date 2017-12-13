Здоровье Младича сразу не позволяло участвовать в суде, заявил Шешель

БЕЛГРАД, 13 дек — РИА Новости. Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, который свыше 11 лет провел в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), рассказал в интервью РИА Новости, что с первого дня в Гааге состояние здоровья экс-командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича не позволяло тому участвовать в суде.

Суд МТБЮ 22 ноября признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения за военные преступления в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. В числе прочего суд признал Младича виновным в захвате в заложники сотрудников ООН в Боснии и Герцеговине в 1995 году, а также в геноциде мусульман в Сребренице.

Ранее 74-летний генерал перенес инфаркт и несколько инсультов. Шешель некоторое время содержался в одном блоке тюрьмы ООН в Гааге (следственном изоляторе МТБЮ) с генералом Младичем и общался там с ним.

"Он никогда не был в состоянии участвовать в процессе. Но можно было с ним разговаривать, хотя он быстро теряет внимание. Поэтому ему тяжело следить за ходом процесса… Состояние его здоровья таково, что адвокаты ошиблись, что с первого же дня не сделали на это упор", — сказал Шешель агентству.

Защита Младича в ноябре текущего года официально обратилась к судебной коллегии МТБЮ с просьбой о переносе сроков оглашения вердикта с 22 ноября, адвокаты также потребовали до вынесения приговора предоставить им доступ к полной медицинской документации по состоянию здоровья генерала и утвердить, способен ли он физически участвовать в процессе.

Семья генерала неоднократно заявляла, что опасается за здоровье и жизнь Младича, перенесшего два инсульта и инфаркт, и настаивает на необходимости лечения вне Гаагского трибунала. Сын подсудимого Дарко Младич сообщил РИА Новости, что на предоставленных МТБЮ снимках головного мозга генерала, сделанных в марте 2017 года, заметны следы новых микроинсультов и что состояние его отца в последнее время резко ухудшается.

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