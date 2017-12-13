Сербия должна вступить в ОДКБ, считает Воислав Шешель

БЕЛГРАД, 13 дек – РИА Новости. Лидер парламентской Сербской радикальной партии Воислав Шешель в интервью РИА Новости призвал власти Сербии подать заявку на вступление в ОДКБ и усилить интеграцию с Россией.

По мнению Шешеля, запланированный на 18-20 декабря визит в Россию президента Сербии Александра Вучича может быть использован для усиления сотрудничества Москвы и Белграда.

"Думаю, он (Вучич – ред.) должен сразу подать заявку на вступление Сербии в ОДКБ и начать более глубокую интеграцию с Россией и войти во все интеграционные процессы, в которых участвует Россия. Также необходимо предоставить дипломатический статус сотрудникам гумцентра в Нише, и попросить организовать постоянную российскую базу на территории Сербии. Мы хотим такой степени интеграции с РФ, чтобы Россия в случае опасности защищала бы Сербию как саму себя", — заявил Шешель агентству.

"Мы бы хотели вступить в ОДКБ, войти глубже в интеграцию с Россией, максимально, как интегрирована Белоруссия и даже больше", — отметил он.

Согласно парламентской резолюции 2007 года, Сербия придерживается нейтралитета в отношении военных союзов, однако парламент страны ратифицировал 12 февраля 2016 года документ о дипломатическом иммунитете для представителей НАТО и логистической поддержке на территории республики.

Индивидуальный план партнерства Сербии с НАТО (IPAP) вступил в силу в марте 2015 года, документ определяет образовательно-техническое сотрудничество, совместные учения и создание положительного имиджа альянса в сербском обществе. Вместе с тем в 2013 году парламент Сербии получил статус наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ.

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