США поддерживают продление полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. США поддерживают продление полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга до сентября 2020 года, сообщил во вторник госдепартамент США.

Ранее Североатлантический совет сообщил о том, что полномочия Столтенберга, которые истекали осенью 2018 года, продлены до конца сентября 2020 года.

"США отмечают выдающуюся работу госсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, и рады присоединиться к остальным 28 союзникам и поддержать продление его полномочий до конца сентября 2020 года", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента США.

В Вашингтоне Столтенберга считают "сильным лидером" и рассчитывают на "продолжение прекрасных отношений".