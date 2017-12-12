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Трамп заявил о победе США над террористами в Сирии и Ираке

23:5612.12.2017
(обновлено: 00:12 13.12.2017)
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© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп после подписания оборонного бюджета страны на 2018-й финансовый год в Белом доме, Вашингтон. 12 декабря 2017Президент США Дональд Трамп после подписания оборонного бюджета страны на 2018-й финансовый год в Белом доме, Вашингтон. 12 декабря 2017
© REUTERS / Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна добилась победы над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других регионах.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Упрямство Пентагона: США вновь отрицают вклад России в борьбу с ИГ*
"Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются", — сказал Трамп, выступая в Белом доме на церемонии подписания оборонного бюджета.
                                         
Кроме того, он пообещал в понедельник объявить новую стратегию национальной безопасности. По его словам, документ будет включать четыре главных пункта: защиту американского народа, продвижение благосостояния США, продвижение американского влияния и "сохранение мира посредством силы".

Реализовать последний пункт, как считает Трамп, помогут ассигнования на оборону. Бюджет Пентагона объемом в 692 миллиарда долларов, предполагает выделение 4,6 миллиарда на инициативу по поддержке союзников в Европе, направленную в том числе на сдерживание России. В документе это объясняется ответом на "агрессию".

Реакция России на заявление Трампа

Американские военные в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
США пытаются присвоить себе победу России в Сирии, считает эксперт
Заявление Трампа о том, что именно США разгромили террористов в Сирии прокомментировал в социальных сетях сенатор Алексей Пушков.

"Мы победили ИГ* в Сирии". Эти слова Трампа не убеждают даже СМИ США: они пишут, что в Сирии победила Россия. И был вчера там Путин, не Трамп", — написал Пушков в Twitter.

По мнению сенатора, слова главы Белого дома напоминают риторику американских историков, которые считают, что нацистская Германия была повержена исключительно из-за вступления в войну Соединенных Штатов.

"Хватит приписывать себе чужие победы. Главную роль в победе над Гитлером сыграл СССР. А США три года выжидали, прежде чем открыть 2-й фронт", — добавил он.

Укладка тормозного парашюта для штурмовика Су-25 ВКС России на аэродроме в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Эксперт: Россия как "былинный богатырь" сделала большое дело в Сирии
На высказывание американского лидера обратил внимание и глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. По его словам, боевикам ничего не грозит, если США будут преследовать их так же, как и сейчас.

"Одно только можно сказать — если американцы будут так же единолично преследовать боевиков, как они их сейчас "побеждают", то это только к счастью боевиков, те могут чувствовать себя в безопасности. Но к несчастью для остального человечества…", — сказал парламентарий.

По его словам, "добивать (террористов – Прим. ред.) будут те, кто реально их побеждает, а это, прежде всего, Россия".

С мнением сенаторов солидарны и военные эксперты. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко сообщил РИА Новости, что Москва пришла на помощь Дамаску крайне вовремя, и без российских ВКС и ВМФ правительственные войска не смогли бы выдержать натиск террористов.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий
"Асад должен был пасть, Дамаск захвачен, а ИГ* фактически легитимизовалось бы не просто как квазигосударство, а захватило бы контроль над всей территорией Сирии. Успешные действия ВКС позволили стабилизировать ситуацию", — уверен эксперт.

Российский вклад в разгром ИГ*

Владимир Путин в понедельник посетил авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу группировки войск из Сирии. По словам президента, российские военные совместно с правительственными войсками президента республики Башара Асада смогли нанести поражение группировке "Исламское государство"*. При этом глава государства отметил, что угроза терроризма в регионе остается довольно высокой.

В Калужскую область прибыли самолеты Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Сирии. 12 декабря 2017
© Фото : ТРК "Звезда"/Алексей Иванов
Бомбившие боевиков в Сирии самолеты вернулись в Калужскую область
Выступая перед военными, он заявил, что они блестяще выполнили свою задачу: Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Также Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Сирийский лидер поблагодарил Путина за активное участие в борьбе против терроризма, отметив, что российские военные не будут забыты гражданами республики после того, "как их кровь смешалась с кровью солдат Сирийской арабской армии, погибших в борьбе с терроризмом".

О том, что Сирия полностью освобождена от террористов "Исламского государства"*, начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов объявил 6 декабря.

По словам Герасимова, все боевые действия против боевиков планировались российскими военными советниками, которые находились в каждой группировке правительственных сил. Кроме того, начальник Генштаба отметил большой вклад в разгром ИГ* курдских отрядов самообороны.

Герасимов заявил, что проамериканская коалиция не сыграла большой роли в уничтожении террористической группировки. В 2017 году коалиция освободила только город Ракка, на осаду и штурм которого потребовалось 11 месяцев.

Город Ракка
© AFP 2017 / Bulent Kilic
Руины сирийского города Ракка
При этом глава Генштаба отметил, что авиаудары коалиции уничтожили 90% города, который стал непригодным для жизни.

По словам Герасимова, теперь Минобороны готово помочь США в борьбе с террористами на западе Ирака. Он указал на то, что важно не дать ИГ* возможность перегруппировать силы в этом регионе.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев, в свою очередь, заявил, что какое-то время порядок в Сирии будут поддерживать правительственные войска при поддержке российских ВКС.

Россия по просьбе сирийских властей начала антитеррористическую операцию в Сирии в 2015 году. США же разрешение на боевые действия в республике не получали.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Пробный Башар, или Как Сирия с Россией Америку "асадили"
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