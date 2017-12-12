Госдеп не считает решение Трампа по Иерусалиму провалом дипломатии

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. Президент США Дональд Трамп рассматривает решение о переводе посольства США в Израиле в Иерусалим не как провал дипломатии, а как способ посадить Палестину и Израиль за стол переговоров, заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель департамента США Хезер Науэрт.

"Если мы посмотрим на процесс мирного урегулирования за последние несколько декад, мы не помешали мирному процессу или хорошей работе. И демократы, и республиканцы провалились в вопросе позитивных изменений там. Поэтому президент смотрит на это, как потенциальный новый путь, дабы посадить Израиль и Палестину за стол переговоров", — сказала она.

Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а может дестабилизировать ее.