Украинские силовики ведут обстрел северной окраины Донецка

ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Украинские силовики ведут обстрел населенного пункта на северных окраинах Донецка из танка и минометов калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"Украинская сторона грубого нарушает минские договоренности. Так, в настоящее время противник ведет обстрел из танка и минометов 120-миллиметров по Спартаку (населенный пункт на северной окраине Донецка — ред.). Вследствие обстрела страдают мирные жители. В связи с чем вооруженные силы ДНР вынуждены открывать огонь на поражение из средств, не нарушающих минские договоренности", — сказал представитель ведомства.