Пушков объяснил, почему Киев не откажется от культа Бандеры и Шухевича

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления польских политиков о пересмотре отношений с Украиной при условии отказа от героизации лидеров Украинской повстанческой армии* Степана Бандеры и Романа Шухевича. Соответствующий пост он разместил в своем Twitter.

"Варшава ничего не добьется: кроме Бандеры и Шухевича у Киева нет других героев, от них там не откажутся. Иначе рухнет идейная основа режима", — написал Пушков.

Ранее глава политического кабинета польского МИД Ян Парис заявил, что Польша "отлично справится" без Украины. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отметил, что Киев исчерпал "ангельское терпение" Варшавы.

Польские власти также заявили о том, что не пустят в страну украинцев с антипольскими взглядами — в черном списке Варшавы уже оказался секретарь государственной межведомственной комиссии Украины Святослав Шеремет.

Польша считает Степана Бандеру и Романа Шухевича ответственными за Волынскую резню 1943 года. В Киеве же к ним относятся как к национальным героям и борцам за независимость. Ранее польский Сейм признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная рада осудила это решение, посчитав, что оно "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.