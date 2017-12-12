Могерини уверена, что США продолжат выполнять ядерное соглашение с Ираном

БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила уверенность, что США продолжат выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по решению иранской ядерной проблемы.
Комментируя сомнения в необходимости этой договоренности, глава дипломатии ЕС заявила: "Удачи с Северной Кореей! Если мы расторгнем единственную действующую договоренность в сфере ядерного нераспространения, как, интересно, нам удастся мирно разрешить существующий кризис с ядерным распространением?"
"Есть одна договоренность, предотвращающая ядерное распространение, и вы хотите ее расторгнуть? Да вы, должно быть, с ума сошли!" — заявила глава дипломатии ЕС.
В середине октября этого года в обращении к американцам президент США Дональд Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Президент США сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном. Трамп также пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет "отменена".