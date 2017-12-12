Могерини уверена, что США продолжат выполнять ядерное соглашение с Ираном

БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила уверенность, что США продолжат выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по решению иранской ядерной проблемы.

"Я уверена, что США также продолжат придерживаться полноценной имплементации СВПД. Мы обсуждали это с госсекретарем (США Рексом) Тиллерсоном в Брюсселе, мы услышали от него этот сигнал", — сказала Могерини, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Ее выступление транслировали службы ЕС. По ее словам, договоренности с Ираном не означают безусловного доверия иранским властям. "Это соглашение нужно было как раз потому, что доверия не было и нет", — заявила Могерини.

Комментируя сомнения в необходимости этой договоренности, глава дипломатии ЕС заявила: "Удачи с Северной Кореей! Если мы расторгнем единственную действующую договоренность в сфере ядерного нераспространения, как, интересно, нам удастся мирно разрешить существующий кризис с ядерным распространением?"

"Есть одна договоренность, предотвращающая ядерное распространение, и вы хотите ее расторгнуть? Да вы, должно быть, с ума сошли!" — заявила глава дипломатии ЕС.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В середине октября этого года в обращении к американцам президент США Дональд Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Президент США сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном. Трамп также пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет "отменена".