Названы самые интересные места для путешествия в 2018 году

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Редакция журнала National Geographic составила список самых интересных мест для туристов со всего мира.

На первое место авторы рейтинга поместили город Харар в Эфиопии. Путешественников, которые отважатся его посетить, могут заинтересовать 82 мечети, лучшее в стране пиво и великолепный кофе, а также тот факт, что по ночам в город приходят гиены, которых даже специально подкармливают.

На второй строчке рейтинга оказалась провинция Жужуй в Аргентине. Ее главная достопримечательность — красивейшая долина Кебрада-де-Умауака, которая входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта местность, окруженная живописными скалами, была заселена с древнейших времен: первобытные племена, жившие охотой и собирательством, обитали на этой территории еще в 9000 году до нашей эры.

Третье место в списке эксперты отвели Тбилиси: по их мнению, туристам стоит посетить этот город ради разнообразия архитектурных стилей, хинкали и легендарного гостеприимства местных жителей.

На четвертой и пятой позициях оказались австралийский Сидней и мексиканский штат Оахака. В десятку эксперты издания включили также Вену, остров Оаху на Гавайях, Мальме, Иорданию и Дублин.