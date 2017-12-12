Поставки газа с хаба, где произошел взрыв, восстановят в ближайшие часы

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Поставки газа с хаба в Баумгартене в страны ЕС будут восстановлены в течение ближайших часов, сообщает газотранспортной системы Австрии Gas Connect Austria.

Во вторник утром на газопроводе на территории газового хаба OMV в Баумгартене произошел взрыв, погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба полностью остановлена. Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии. Компании-оператор газотранспортной системы Австрии Gas Connect Austria в районе 16.45 мск сообщила, что пожар на газовом хабе Баумгартен полностью потушен.

"После тщательной работы пожарной команды и региональной полиции, транзит газа по трубопроводам Trans Austria в Италию, West Austria — в Германию … и в Венгрию будет восстановлен в ближайшие часы", — говорится в сообщении оператора.

Оператор также добавляет, что точная причина аварии неясна. Предполагается, что взрыв был вызван технической неисправностью.

По сообщению Trans Austria Gaskeitung (оператор ГТС на границе Австрии и Италии), поставки газа в Италию возобновятся в 23:00 по Центрально-европейскому времени.