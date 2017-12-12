Саакашвили заявил, что готов возглавить правительство Украины

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него нет президентских амбиций, но он готов возглавить кабинет министров Украины.

"Я готов взять ответственность за нормальное правительство Украины однозначно. Я никогда не буду баллотироваться в президенты, ни под каким соусом. Президенты Украины, мне кажется, это должны быть украинцы, которые родились здесь, выросли тут", — сказал Саакашвили в эфире украинского телеканала ZIK во вторник вечером.

Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева.

На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Печерский районный суд Киева в понедельник отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.