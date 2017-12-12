Трамп объявит новую стратегию национальной безопасности США в понедельник

Президент США Дональд Трамп подписывает оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год в Белом доме, Вашингтон. 12 декабря 2017

Президент США Дональд Трамп подписывает оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год в Белом доме, Вашингтон. 12 декабря 2017

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявит новую стратегию национальной безопасности в понедельник, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на советника президента по нацбезопасности Герберта Макмастера.

По его словам, стратегия будет включать четыре главных пункта: защиту американского народа, продвижение благосостояния США, "сохранение мира посредством силы" и продвижение американского влияния.

"Геополитика вернулась, и она вернулась с удвоенной силой", — сказал Макмастер.

Он добавил, что в стратегии также будут идентифицированы угрозы для США и их интересов, включая Россию, КНДР и Иран.