Адвокат: снайперам за выстрелы на Майдане обещали заплатить по $5 тысяч

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Двое граждан Грузии, называющих себя свидетелями работы наемных снайперов во время массовых беспорядков зимой 2014 года на майдане Незалежности в Киеве, заявили, что наемникам обещали заплатить за работу по 5 тысяч долларов, сообщил украинский адвокат Александр Горошинский.

Ранее во вторник Горошинский, являющийся адвокатом бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут", которого судят на Украине за гибель людей на Майдане, заявил, что двое граждан Грузии готовы дать показания в суде о работе снайперов на площади Независимости. По данным адвоката, грузины опасаются за свою безопасность и согласны дать показания в режиме видеоконференции с территории Армении, где они сейчас проживают.

Как сообщил Горошинский в эфире телеканала "112 Украина", граждане Грузии в беседе с украинскими адвокатами заявили, что входили в группу из 50 человек, которые были привезены на Украину для стрельбы на Майдане в 2014 году. При этом они утверждают, что сами не вели огонь по людям.

"Каждая группа, которая делилась по 10 человек, была размещена в разных точках, имела разные задачи. То есть применять оружие в разный период времени по приказу их командиров или руководителей групп. Кроме этого, свидетели сообщают, что за выполнение задач им обещали денежное вознаграждение в размере 5 тысяч долларов за работу", — заявил Горошинский.

Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у неких Кобы Нергадзе, Залоги Кварацхелия и Александра Ревазишвили. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.