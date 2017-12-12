Парижские студенты-политологи объявили академический бойкот Израилю

ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Студенты престижного французского Института политических исследований (Sciences Po), который считается "кузницей французских дипломатов", вышли в среду на протест против присуждения степени почетного доктора наук Дафне Барак-Эрез, судье Верховного суда Израиля.

Как говорится в листовках, которые распространяют студенты, они выражают протест "не столько против личности Дафны Барак-Эрез, сколько против ее должности судьи в израильском государстве", которая "юридически легализует колонизацию палестинских территорий".

Студенты, кроме того, выступают против расширения количества партнерских соглашений с университетами Израиля, которые "также способствуют колониальной политике страны".

"Эти же университеты, которые большей частью закрыты для палестинцев, поддерживают государственную доктрину… которая обосновывает израильскую оккупацию" — отмечают участники акции.

Организаторы митинга, на который собрались несколько десятков человек, заявляют о своей солидарности с народом Палестины и с транснациональным движением "Бойкот, изоляция и санкции" (BDS) – международным общественным движением за бойкот и изоляцию государства Израиль, и призывают к прекращению содействия западных вузов "академическому продукту Израиля".

Поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.