Власти Газы признали, что два боевика погибли в результате самоподрыва

ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек — РИА Новости. Власти сектора Газа признали гибель во вторник двух палестинских боевиков результатом самопроизвольного взрыва ракеты, которую они перевозили, а не израильского авиаудара, как предполагалось ранее.

Армия обороны Израиля практически сразу объявила о своей непричастности к происшествию, которое последовало за ракетными обстрелами южной части еврейского государства и породило версию о возобновлении израильтянами практики "точечных ликвидаций".

"Эти двое погибли в результате несчастного случая — взорвалась ракета, которую они перевозили", — сказал РИА Новости официальный представитель минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кидра.

То же подтвердил РИА Новости родственник одного из погибших. Оба молодых человека принадлежали к движению "Исламский джихад", которое считается вторым по силе в анклаве после правящего ХАМАС.

Минувшей ночью израильские военные сбили ракету рядом со 130-тысячным городом Ашдодом и атаковали в ответ посты боевиков в северной части сектора Газа. Обстрелы заметно участились с началом палестинских протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

Ответственность за них, вне зависимости от конкретных исполнителей, израильтяне возлагают на ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.