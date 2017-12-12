Власти Газы признали, что два боевика погибли в результате самоподрыва

ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек — РИА Новости. Власти сектора Газа признали гибель во вторник двух палестинских боевиков результатом самопроизвольного взрыва ракеты, которую они перевозили, а не израильского авиаудара, как предполагалось ранее.
"Эти двое погибли в результате несчастного случая — взорвалась ракета, которую они перевозили", — сказал РИА Новости официальный представитель минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кидра.
То же подтвердил РИА Новости родственник одного из погибших. Оба молодых человека принадлежали к движению "Исламский джихад", которое считается вторым по силе в анклаве после правящего ХАМАС.
Ответственность за них, вне зависимости от конкретных исполнителей, израильтяне возлагают на ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.