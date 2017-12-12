Обвиняемый во взрыве в Нью-Йорке ранее не попадал в поле зрения властей

НЬЮ-ЙОРК, 12 дек — РИА Новости. Обвиняемый в организации взрыва в Нью-Йорке Акайед Улла не находился на учете в полиции и не проходил по другим делам до совершения атаки, сообщил журналистам во вторник помощник директора ФБР Уильям Суини.
В понедельник в Нью-Йорке в подземном переходе произошел взрыв. Инцидент произошел на 42-й улице между 7 и 8 авеню в восточной части Манхэттена. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.
По информации обвинения, в ходе допроса накануне Улла заявил, что действовал от имени террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Как сообщил исполняющий обязанности прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким, Улла попал под влияние ИГ через пропаганду в интернете в 2014 году. Данную атаку, по словам Кима, Улла планировал несколько недель и собрал бомбу за неделю до инцидента.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.