Обвиняемый во взрыве в Нью-Йорке ранее не попадал в поле зрения властей

Пожарные у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Пожарные у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

НЬЮ-ЙОРК, 12 дек — РИА Новости. Обвиняемый в организации взрыва в Нью-Йорке Акайед Улла не находился на учете в полиции и не проходил по другим делам до совершения атаки, сообщил журналистам во вторник помощник директора ФБР Уильям Суини.

"Мы рассматриваем всю имеющуюся информацию, и продолжим копать дальше. Но на данный момент у нас нет оснований считать, что он попадал в поле нашего зрения до вчерашнего дня", — заявил Суини, выступая на пресс-конференции в прокуратуре южного округа Нью-Йорка.

В понедельник в Нью-Йорке в подземном переходе произошел взрыв. Инцидент произошел на 42-й улице между 7 и 8 авеню в восточной части Манхэттена. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.

Ранее во вторник 27-летнему Улле были предъявлены обвинения по пяти пунктам, включая предоставление материальной поддержки террористической организации, использование оружия массового поражения и подготовка взрыва в общественном месте.

По информации обвинения, в ходе допроса накануне Улла заявил, что действовал от имени террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Как сообщил исполняющий обязанности прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким, Улла попал под влияние ИГ через пропаганду в интернете в 2014 году. Данную атаку, по словам Кима, Улла планировал несколько недель и собрал бомбу за неделю до инцидента.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.