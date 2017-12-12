Момент взрыва на газовом хабе в Австрии попал на видео

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва на газовом хранилище Баумгартен в земле Нижняя Австрия возле Границы со Словакией. Ролик был размещен на странице Esterreicherr в Facebook.

На кадрах, заснятых одним из сотрудников станции, виден огромный столб огня.

Взрыв произошел утром во вторник, по предварительным данным, он был вызван техническими причинами. На газовом хабе возник пожар, который позднее удалось ликвидировать. В результате инцидента погиб один из сотрудников предприятия, еще 21 человек получил ранения. В Италии после взрыва объявили режим чрезвычайного положения.

Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене — один из трех крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через него проходит около трети всех поставок российского газа в Западную Европу. В настоящее время работа предприятия полностью остановлена.