На Украине задержали четверых подозреваемых в хищении госсредств

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали четырех подозреваемых в участии в коррупционной схеме по хищению 9,5 миллиона долларов госагентства по инвестициям и предприятия "Государственная инвестиционная компания", сообщила во вторник пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Детективы НАБУ… провели ряд обысков, по результатам которых задержали четырех человек, вероятно задействованных в коррупционной схеме по хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и ГП "Государственная инвестиционная компания" в сумме 259,2 миллиона гривен (9,5 миллиона долларов)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, правоохранители задержали экс-заместителя главы госагентства по инвестициям, который также был совещательным директором Государственной инвестиционной компании, бывшего работника госагентства по инвестициям, экс-директора предприятия "Государственная инвестиционная компания" и директора ряда частных предприятий с признаками фиктивности.

По версии следователей, бывшие чиновники заключили фиктивные договоры займа между госпредприятием и частными фирмами для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022". После получения средств эти компании перечисляли деньги на счета офшорных компаний, которые подконтрольны должностным лицам госагентства по инвестициям.

Ранее правоохранители заподозрили в хищении около 300 тысяч долларов госсредств экс-главу Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива.