Тысячу эстонских чиновников переводят за пределы Таллина

ТАЛЛИН, 12 дек – РИА Новости. Из-за необходимости развития "малых" городов и в целях борьбы с "вымиранием" эстонской провинции республиканские власти решили запустить программу переноса рабочих мест в государственном секторе из Таллина в другие города Эстонии, сообщает Sputnik Эстония.

Министр государственного управления Яак Ааб направил правительству письмо о том, что уже в середине января ему необходимо представить план, как именно вывести из Таллина центральные конторы сразу нескольких государственных департаментов и учреждений.

За пределы столицы полностью планируется вывести Инспекцию по защите данных, Инспекцию труда, Центр управления государственными лесами (RMK), Департамент окружающей среды, Инспекцию окружающей среды, Земельный департамент, Агентство окружающей среды, целевые учреждения Innove, "Образовательная инфотехнология", "Целевой капитал гражданского общества" и Центр инвестиций в окружающую среду. Кроме того, за пределы Таллинна частично будут переведены Департамент социального страхования и Институт развития здоровья.

Как отмечает Sputnik, на руководителей некоторых госучреждений послание министра обрушилось словно снег на голову, так как ранее им обещали, что переедет лишь часть сотрудников, а головные конторы останутся в Таллине.

Уже сделано предписание о переносе более тысячи рабочих мест столичного госсектора в уездные центры. По мнению самого Яака Ааба, в такие эстонские города, как Курессааре, Кярдла, Хаапсалу, Йыгева, Пайде, Валга, Выру, Пылва и другие по-прежнему переносится слишком мало рабочих мест.

Все новости Эстонии читайте на сайте Sputnik Эстония