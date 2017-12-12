Бондарев: Россия учтет агрессивую направленность оборонного бюджета США

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россия учтёт антироссийскую направленность подписанного президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета, нельзя игнорировать подобные "выпады", заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Конечно, всё это учитывается нами, мы не можем не обращать внимания на такое, игнорировать подобные выпады", — сказал Бондарев.

Вместе с тем он подчеркнул, что российский бюджет в разделе "Оборона" не содержит "зеркальных" статей.

"Мы укрепляем свою обороноспособность не конъюнктурно, а планомерно и постоянно. Ни интенсификация совместных учений США с европейскими сателлитами, ни развитие военной инфраструктуры НАТО не представляет для нас опасности с нашей прочной системой национальной обороны. Даже гипотетическое размещение в Европе американского оружия средней дальности не создаст угрозы для России, обладающей мощнейшей системой противовоздушной обороны", — заявил сенатор.

По его мнению, "антироссийская" направленность военного бюджета США — своеобразное признание мощи России.

"Штаты неустанно твердят, какие они великие, а мы – отсталые… На самом деле американцы чувствуют нашу силу, видят в нас в чём-то равного, а в чём-то превосходящего их геополитического соперника. Декларировать можно всё что угодно для промывки мозгов гражданам и иностранным политическим лидерам. Но в действительности именно Россия смогла предотвратить построение однополярного мира, сдержать растущие амбиции Штатов на мировую гегемонию", — сказал Бондарев.

Сенатор убеждён, что предусмотренное оборонным бюджетом США выделение средств на разработку ракеты средней дальности в ответ на якобы имеющие место нарушения Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также выделение ассигнований на "сдерживание России в Европе" и военную помощь Украине — это "по сути, признание нашей военной силы и международного авторитета".

"Штаты же теряют своё геополитическое влияние. Даже их некогда ближайшие союзники от них разбегаются и стремятся выстраивать диалог с нами. Турция готова выйти из НАТО, лишь бы не пострадали её отношения с Россией. Канцлер Германии Ангела Меркель, ещё недавно вторившая Америке по любому поводу, вчера открыто заявила, что Россия является "формирующей международный порядок силой", и признала нашу победу над террористами в Сирии", — сказал глава комитета.