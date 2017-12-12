Госдеп: США добиваются минимизации зависимости Европы от российского газа

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. США добиваются не устранения российского газа с рынка ЕС, а хотят минимизации зависимости Европы от российского сырья, заявил во вторник на слушаниях в конгрессе первый зампомощника госсекретаря Джон Маккаррик.

"США не добиваются удаления российского газа с рынка. Российский газ может и должен остаться частью диверсифицированных поставок в Европу. Наш приоритет — помочь Европе минимизировать зависимость от единственного поставщика", — говорится в письменных показаниях Маккаррика сенатскому комитету по международным делам.

По его словам, США добиваются "более открытого и конкурентного" европейского рынка. Под этим Маккаррик понимает, в частности, импорт природного сжиженного газа из США и строительство соответствующих терминалов в Польше и Литве.

Среди проектов, которые поддерживают США, Маккаррик назвал проект Южного газового коридора и Baltic Pipe. При этом США выступают против "Северного потока 2", который, по их мнению, лишь усугубит зависимость от России, напомнил он.

Минфин США 31 октября опубликовал поправки в четвертую директиву о технологических санкциях в энергетической отрасли России, которая теперь затронет не только проекты на территории страны, но и новые за ее пределами.

Согласно документу, физическим и юрлицам, находящимся в американской юрисдикции, с 29 января 2018 года запрещается вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Соответствующим лицам запрещается без разрешения Офиса по контролю за иностранными активами осуществлять поставки, экспорт, реэкспорт, предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.