Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий "сдерживание России"

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год.

Формально 2018-й финансовый год в США начался с 1 октября. Задержка в принятии бюджета была вызвана согласованием в конгрессе двух вариантов документа, которые были подготовлены сенатом и палатой представителей. Итоговый вариант был согласован 16 ноября.

Противодействие России

Бюджет объемом в 692 миллиарда долларов, что несколько больше, чем запрашивала администрация США, среди прочего предполагает ряд мер, связанных с Россией. В частности, предусмотрено выделение 4,6 миллиарда на инициативу по поддержке союзников в Европе, направленную на сдерживание России. В документе это объясняется ответом на "российскую агрессию".

Законопроект также продлевает запрет на сотрудничество с российским Минобороны и обязывает Трампа доложить конгрессу о любых возможных договоренностях с Россией по урегулированию в Сирии.

Кроме того, бюджет предполагает военную помощь Украине на 350 миллионов долларов, половина из этой суммы может быть выделена лишь по результатам реформ в военной сфере.

Также выделяется 4,4 миллиарда долларов на противоракетную оборону, в том числе на размещение дополнительных ракет-перехватчиков на западном побережье США для защиты от угрозы со стороны КНДР.

РСМД

Одним из наиболее важных для российско-американских отношений положений бюджета стал раздел, предусматривающий финансирование научных разработок в области ракет средней и меньшей дальности. Конгресс принял такое решение, мотивируя его необходимость якобы нарушениями Россией положений двустороннего договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенного в 1987 году. При этом отмечается, что разработки не должны приводить к нарушению договора. В общей сложности выделяется 58 миллионов долларов на разработку ракеты наземного базирования.

Конгресс США намерен обязать президента сообщать о российских чиновниках, против которых нужно вводить санкции за Договора РСМД. В Москве уже пообещали, что в случае выхода США из соглашения ответ России на это будет "мгновенным и зеркальным".

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис. В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Вместе с тем документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последнее время Москва и Вашингтон стали активнее прибегать к взаимным обвинениям по поводу нарушения ДРСМД. В США говорят о якобы разработке РФ нового класса вооружений и в ответ на это одобряют выделение средств на собственные разработки. Российские претензии касаются ударных беспилотников и переноса разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.

Прогноз экспертов

Планы президента США Дональда Трампа усилить вооруженные силы страны приведут к увеличению расходов на оборону в следующем десятилетии до уровня выше рекордного, зафиксированного в 1980-х годах, сообщается в докладе Управления конгресса США по бюджету (CBO).

"На период после 2018 года CBO определяет, что цели администрации по вооруженным силам приведут к стабильному увеличению расходов, так, что к 2027 году базовый бюджет (в долларах 2018 года) достигнет 688 миллиардов долларов, более чем на 20% больше, чем максимальные расходы в 1980-х годах", — сообщается в докладе.

Согласно документу, существует несколько факторов, способствующих росту расходов. Среди них — призывы увеличить численность вооруженных сил страны до 1,2 миллиона к 2027 году, планы по увеличению количества военных кораблей от 279 до 355, числа подразделений истребителей ВВС с 55 до 60, а также вероятное увеличение численности морских пехотинцев.