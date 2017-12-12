Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий "сдерживание России"

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год.
Формально 2018-й финансовый год в США начался с 1 октября. Задержка в принятии бюджета была вызвана согласованием в конгрессе двух вариантов документа, которые были подготовлены сенатом и палатой представителей. Итоговый вариант был согласован 16 ноября.
Противодействие России
Бюджет объемом в 692 миллиарда долларов, что несколько больше, чем запрашивала администрация США, среди прочего предполагает ряд мер, связанных с Россией. В частности, предусмотрено выделение 4,6 миллиарда на инициативу по поддержке союзников в Европе, направленную на сдерживание России. В документе это объясняется ответом на "российскую агрессию".
Кроме того, бюджет предполагает военную помощь Украине на 350 миллионов долларов, половина из этой суммы может быть выделена лишь по результатам реформ в военной сфере.
Также выделяется 4,4 миллиарда долларов на противоракетную оборону, в том числе на размещение дополнительных ракет-перехватчиков на западном побережье США для защиты от угрозы со стороны КНДР.
РСМД
Конгресс США намерен обязать президента сообщать о российских чиновниках, против которых нужно вводить санкции за Договора РСМД. В Москве уже пообещали, что в случае выхода США из соглашения ответ России на это будет "мгновенным и зеркальным".
В последнее время Москва и Вашингтон стали активнее прибегать к взаимным обвинениям по поводу нарушения ДРСМД. В США говорят о якобы разработке РФ нового класса вооружений и в ответ на это одобряют выделение средств на собственные разработки. Российские претензии касаются ударных беспилотников и переноса разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.
Прогноз экспертов
Планы президента США Дональда Трампа усилить вооруженные силы страны приведут к увеличению расходов на оборону в следующем десятилетии до уровня выше рекордного, зафиксированного в 1980-х годах, сообщается в докладе Управления конгресса США по бюджету (CBO).
Согласно документу, существует несколько факторов, способствующих росту расходов. Среди них — призывы увеличить численность вооруженных сил страны до 1,2 миллиона к 2027 году, планы по увеличению количества военных кораблей от 279 до 355, числа подразделений истребителей ВВС с 55 до 60, а также вероятное увеличение численности морских пехотинцев.