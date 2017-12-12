Госдеп: антироссийские санкции не направлены против американского бизнеса

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Первый зампомощника госсекретаря Джон Маккаррик заявил во вторник в сенате США, что санкции против энергетического сектора России не направлены против бизнеса в США и ЕС.

"Ни бизнес-сообщество США, ни фирмы наших партнеров и союзников не являются целью наших санкций", — говорится в письменных показаниях Маккаррика комитету по международным делам сената.

Маккаррик не пояснил, как это сочетается с прекращением совместных проектов, которое имеет место с 2014 года, в том числе американского бизнеса. Он также подчеркнул, что США против строительства газопровода "Северный поток-2", в котором ключевую роль играют европейские компании.

Минфин США 31 октября опубликовал поправки в четвертую директиву о технологических санкциях в энергетической отрасли России, которая теперь затронет не только проекты на территории страны, но и новые проекты за ее пределами.

Согласно документу, физическим и юрлицам, находящимся в американской юрисдикции, с 29 января 2018 года запрещается вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Соответствующим лицам запрещается без лицензии или иного разрешения Офиса по контролю за иностранными активами осуществлять поставки, экспорт, реэкспорт, предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.