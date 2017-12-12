Двое граждан Грузии дадут показания о снайперах на Майдане, заявил адвокат

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Двое граждан Грузии готовы дать показания в Святошинском районном суде Киева о наемных снайперах на Майдане в 2014 году, заявил во вторник адвокат бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина Александр Горошинский.

Результатом столкновений в Киеве в 2014 году стали десятки человеческих жертв. После госпереворота новые украинские власти возложили ответственность за их гибель, в частности, на спецподразделение МВД "Беркут", которое позже было распущено.

"Мы обратились в суд, чтобы суд смог допросить этих лиц в режиме видеоконференции. И предоставить соответствующую оценку… Они опасаются за свою жизнь, поэтому готовы давать показания в режиме видеоконференции из Армении", — заявил Горошинский в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, защита подозреваемых уже имела возможность опросить этих свидетелей. Они сообщили, что были свидетелями, как с гостиницы "Украина" и консерватории велся огонь по митингующим и правоохранителям. "Они указывают время, место, способ, называют фамилии, кто это делал и с какого оружия это происходило", — добавил Горошинский.

Ранее итальянский " 5 канал " выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у неких Кобы Нергадзе, Залоги Кварацхелия и Александра Ревазишвили. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.