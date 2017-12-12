США планируют разместить дополнительные силы в Афганистане

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. США в начале 2018 года планируют разместить в Афганистане еще одну бригаду военнослужащих, которые будут помогать местным силам в борьбе с боевиками группировки "Талибан"*, заявил бригадный генерал ВВС США Ланс Банч.

"В начале 2018 года новая бригада помощи силам безопасности (Афганистана) будет размещена на театре (военных действий) и еще больше усилит наши возможности в части консультирования афганских сил, которые входят в новый боевой сезон", — заявил Банч на брифинге, отметив, что это планируется сделать в первом квартале.

Он отметил, что решение о размещении дополнительных сил принято в рамках новой стратегии администрации США в Афганистане.

В настоящее время в Афганистане находятся около 14,5 тысячи американских военных. Ранее сообщалось, что число военных советников США в этой стране будет увеличено, они будут проходить службу на батальонном уровне, оказывая помощь местным военным.

США вместе с союзниками с 2001 года проводят в Афганистане боевую операцию против боевиков движения "Талибан"*. С 2015 года в стране действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Позже НАТО неоднократно заявляла, что не намерена возвращаться к боевой операции в Афганистане и не считает ошибкой решение о прекращении в 2014 году боевой миссии.

* Террористическая организация, запрещенная в России