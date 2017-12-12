В ЕС подтвердили намерение продлить санкции в отношении России

БРЮССЕЛЬ, 12 дек — РИА Новости, Владимир Добровольский. Председатель Евросовета Дональд Туск подтвердил, что лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в четверг обсудят выполнение минских договоренностей, чтобы продлить экономические санкции против России. Об этом сообщается в его письме участникам встречи.

"Канцлер (Германии Ангела) Меркель и президент (Франции Эммануэль) Макрон также сообщат о выполнении Минских соглашений с целью продления экономических санкций против России", — говорится в письме с повесткой саммита, распространенном пресс-службой Туска.

Ранее высокопоставленный источник в Евросоюзе сообщил журналистам, что антироссийские ограничительные меры, как ожидается, будут продлены по итогам саммита организации. Как заявил источник РИА Новости, санкции планируется продлить на полгода без изменений.