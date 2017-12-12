Госдеп представит доклад с предложениями по уточнению санкций против России

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. Госдепартамент США в феврале предоставит конгрессу доклад с предложениями по уточнению существующих санкций в отношении российских компаний, заявил на слушаниях в сенате помощник госсекретаря по Европе и Евразии Уэсс Митчел.

"Да", — ответил он на вопрос сенатора Джейн Шанин, обязуется ли ведомство представить материалы "о российских олигархах и связях с Кремлем" для дальнейшего санкционного давления на Москву.

От дальнейших комментариев Митчел отказался, сославшись на конфиденциальность.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал документ о расширении ряда секторальных санкций против экономики России. Он предполагает, что в течение полугода после его принятия конгресс соберется для обсуждения расширения ограничительных мер.

По истечении установленного срока, администрация США сможет применять экстерриториальные американские санкции в отношении юридических и физических лиц, в том числе из третьих стран, которые сотрудничают с российскими организациями, включенными в списки.