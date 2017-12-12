На Украине около 70% призывников не пришли в военкоматы

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Осенний призыв на срочную военную службу завершился на Украине, около 70% призывников не явились в комиссариаты, сообщила во вторник пресс-служба сухопутных войск ВС Украины.

По данным ведомства, военные комиссариаты призвали и направили в войска более 12 тысяч человек. В вооруженных силах заявили, что осенняя призывная кампания проходила без сбоев, несмотря на высокий процент неявки призывников в военкоматы по повестке.

"Около 70% неявки призывников в военные комиссариаты. Почти треть находятся в розыске. Поэтому, согласно законодательству, представители военных комиссариатов имеют право вручать повестки где угодно", — говорится в сообщении сухопутных войск в Facebook.

Как отмечается, за уклонение от обязательной службы в армии грозит до трех лет заключения.

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