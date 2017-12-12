Подозреваемый во взрыве в Нью-Йорке готовился к теракту в течение года

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Подозреваемый во взрыве в Нью-Йорке Акайед Улла изучал в интернете пропаганду запрещенной в России террористической группировки ИГ* и готовил нападение в течение года, говорится в обвинительном заключении.

"Радикализация Уллы началась примерно в 2014 году. Улла изучал в интернете материалы в поддержку ИГ*, включая видеоинструктаж… Он начал изучать сборку самодельных взрывных устройств в интернете примерно год назад", — говорится в обвинительном заключении.

Кроме того, утром 11 декабря Улла разместил в Facebook заявление о том, что президент Дональд Трамп не смог защитить свою страну. Улла также разместил заявление, в котором хотел сообщить, что совершил теракт во имя ИГ*.

Обвинительное заключение далее описывает, как Улла собрал самодельную бомбу.

Федеральные обвинения против Уллы выдвинуты в дополнение к обвинениям в местном суде. Федеральные обвинения предъявлены по пяти пунктам, включая предоставление материальной поддержки террористической организации, использование оружия массового поражения и устройство взрыва в публичном месте.

При взрыве в нью-йоркской подземке в понедельник пострадали четыре человека, включая самого террориста. Улла с ожогами и порезами доставлен в больницу, где содержится под стражей.

* Террористическая организация, запрещенная в России