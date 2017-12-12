Движение ХАМАС объявило начало третьей интифады

ГАЗА, 12 дек — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о начале третьей интифады после решения США признать Иерусалим израильской столицей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь движения Абдулатив Алкану.
Он пообещал новый "День гнева" против решения Америки.
"Протесты будут продолжаться и на Западном берегу реки Иордан, и в секторе Газа, и в Иерусалиме. Потому что мы протестуем против признания Америкой Иерусалима столицей Израиля, так как мы считаем его столицей Палестины. Мы надеемся, что протесты будут развиваться дальше и дальше", — сказал пресс-секретарь.
Первая интифада — восстание палестинцев против Израиля — проходила в 1987—1991 годах. Поводом для нее стала израильская оккупация территорий, завоеванных в ходе Шестидневной войны, итогом — создание Палестинской автономии. Вторая интифада началась в 2000-м — после того как израильский премьер Ариэль Шарон и его сторонники посетили Храмовую гору.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, однако мировое сообщество в большинстве своем этого не признает. Статус города считается одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности израильтян с палестинцами.