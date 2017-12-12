Около пяти тысяч жителей Горловки остались без света и тепла из-за обстрела

ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Около 5 тысяч жителей поселка Гольмовский на севере подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки вновь остались без электро- и теплоснабжения из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил во вторник РИА Новости и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

Ранее в Минстрое ДНР заявили, что в результате обстрела в Горловке были обесточены три котельные. Без теплоснабжения остались 19 домов, два детских сада, общежитие и больница. Во вторник в ведомстве сообщили, что электроснабжение восстановлено, все котельные запущены.

"Около 17.00 снова был открыт огонь по Гольмовскому. Поселок полностью обесточен. Без электроснабжения остались около тысячи частных домов, 71 многоквартиный дом, четыре котельных, одна школа, два детских сада, амбулатория. Порядка 5 тысяч человек без света и тепла", — сказал Приходько.