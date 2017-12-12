Авария в Австрии не оказал влияния на ситуацию с газом в Чехии

ПРАГА, 12 дек – РИА Новости, Александр Куранов. Взрыв на австрийской газораспределительной станции Баумгартен, происшедший во вторник утром, не повлиял на газоснабжение в Чехии, все потребители получают топливо в полном объеме, сообщила РИА Новости представитель чешского газотранспортного оператора NET4GAS Зузана Кучерова.

Во вторник утром на газопроводе на территории газового хаба OMV в Баумгартене произошел взрыв, погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба полностью остановлена.

Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии. Компании-оператор газотранспортной системы Австрии Gas Connect Austria в районе 16.45 мск сообщила, что пожар на газовом хабе Баумгартен полностью потушен.

"Компания Gas Connect Austria сегодня утром сообщила о том, что на газораспределительной станции Баумгартен произошел взрыв. Данный инцидент не оказал какого-либо влияния на обеспечение поставок газа потребителям в Чехии. Возможные изменения в транзитных потоках могут произойти лишь в случае изменения заявок покупателей газа", — сказала Кучерова.

Центрально-европейский газовый хаб, расположенный в австрийском местечке Баумгартен на границе со Словакией, — международная площадка для торговли газом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен проходит около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.