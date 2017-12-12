На Тайване провели "чемпионат" бездельников

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Тайбэе провели соревнования по безделью, победителем стал студент из Гонконга, пишет South China Morning Post.

Необычный конкурс состоялся в центральном городском парке. Участники должны были просидеть на одном месте 90 минут, не делая абсолютно ничего. При этом организаторы периодически измеряли у конкурсантов пульс и следили, не заснул ли кто-то из них.

Такую акцию в первый раз провели в Южной Корее в 2014 году, чтобы поощрить людей больше отдыхать, просто расслабляясь без походов по магазинам или использования гаджетов, уточняет South China Morning Post.

Самым лучшим "бездельником", по мнению наблюдателей, оказался студент из Гонконга Чан Кай Хо. В качестве приза ему достался бесплатный билет на самолет до Гонконга или Японии, где планируют провести следующее подобное соревнование.

90 minutes of doing nothing at all in Taipei ‘Space-out’ https://t.co/QbEUklpa9x — SCMP News (@SCMP_News) 11 декабря 2017 г.

"Честно сказать, это довольно утомительное занятие", — прокомментировал студент свой успех.