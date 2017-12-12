В ГД прокомментировали предложение ЕС о продлении санкций против России

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ситуация в Донбассе служит только предлогом для продления Евросоюзом экономических санкций в отношении России, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ).

Ранее высокопоставленный источник в Евросоюзе заявил журналистам, что ЕС намерен продлить экономические санкции против РФ, истекающие в конце января 2018 года, по итогам доклада лидеров ФРГ и Франции о ситуации в Донбассе.

"Во многом ситуация с Донбассом — это лишь повод для продления санкций. Запад давно рассматривает Россию как своего конкурента, особенно это свойственно политике Соединенных Штатов Америки. К сожалению, европейские политики, ключевые, ведут себя в фарватере курса Вашингтона", — заявил РИА Новости Новиков.

Он добавил, что больше всего от санкций страдает отдельный сегмент европейской экономики, в то время как США достается меньшее количество проблем. "Если те, кто определяет курс Вашингтона, будут действовать так и дальше, европейцы в рамках евроатлантической солидарности окажутся впряжены в эту же упряжку, хотя европейцам эта история гораздо менее интересна", — считает депутат.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад ввел против России санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Экономические меры Евросоюза против России действуют до конца января 2018 года. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва также не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.