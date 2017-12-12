МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украинский блогер Мирослав Олешко опубликовал видеозапись странного поведения Михаила Саакашвили на заседании Печерского райсуда.
"В таком состоянии камеры засняли Саакашвили уже не в первый раз", — отметил Олешко, предположив, что экс-президент находился под действием наркотических веществ.
Пользователи Сети согласились с блогером, отметив, что политик демонстрирует "типичное поведение наркомана".
В понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры, которая требовала для Саакашвили домашний арест. Обвинение намерено обжаловать решение суда.