МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украинский блогер Мирослав Олешко опубликовал видеозапись странного поведения Михаила Саакашвили на заседании Печерского райсуда.

На кадрах видно, как у политика "забегал" взгляд, после чего он стал делать бессмысленные движения, смахивать невидимые пылинки, гладить себя по лицу и одежде.

"В таком состоянии камеры засняли Саакашвили уже не в первый раз", — отметил Олешко, предположив, что экс-президент находился под действием наркотических веществ.

Пользователи Сети согласились с блогером, отметив, что политик демонстрирует "типичное поведение наркомана".

В понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры, которая требовала для Саакашвили домашний арест. Обвинение намерено обжаловать решение суда.