Российские дипломаты покинули Йемен

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Все сотрудники российского посольства покинули Йемен, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

"С учетом ситуации в Сане принято решение о временной приостановке российского дипломатического присутствия в Йемене", — сказала она.

По ее словам, посол и часть сотрудников будут выполнять свои функции, находясь в Эр-Рияде.

Ранее саудовские СМИ сообщили, что российский самолет эвакуировал из йеменской столицы сотрудников диппредставительства и других граждан страны.

В Сане продолжается вооруженный конфликт между недавними союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Жертвами боев уже стали несколько сотен человек.

Салех до недавнего времени поддерживал начавшееся в 2014 году восстание хуситов. Лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затем партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" обвинила хуситов в перевороте, разорвав с ними союз.

Четвертого декабря бывший президент погиб в перестрелке с повстанцами.

Также в этом месяце они захватили в Сане здание телецентра, где располагается офис канала Yemen Today, и взяли в заложники примерно сорок журналистов, включая внештатного корреспондента Sputnik. Сегодня стало известно о гибели четырех из них.