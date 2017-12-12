Кучма заявил, что говорить о прогрессе на переговорах в Минске пока рано

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, бывший украинский президент Леонид Кучма заявил, что пока рано говорить о прогрессе на переговорах в Минске в этом году.

"Я ни о каком бы прогрессе не говорил, хотя мы решаем много проблем, экономических и социальных, они не на слуху, но значительно влияют на жизнедеятельность людей, которые там проживают. Но в целом, извините, может, я буду некорректным, но я не вижу света в конце тоннеля", — цитирует слова Кучмы издание "Лига.net".